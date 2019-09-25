Шепелев пожаловался на проблемы с личной жизнью из-за сына 

«Моему сыну 6 лет и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно — отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей. Только вот незадача, до того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле никогда не доходят руки», — написал Шепелев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый», — отметил телеведущий, спросив у подписчиков, как часто им удается побыть вдвоем, без детей.
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Слушайте, а вы проводите время наедине со своими половинами так чтобы без детей? А как? А где? А как часто? Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. А на тех из них, кто время от времени не забывает отвлечься и провести время наедине вдвоем я смотрю с завистью. Моему сыну 6 лет и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно — отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей. Только вот незадача, до того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле никогда не доходят руки. «Да-да, хорошая идея, обязательно надо сделать». И так неделя за неделей. — Мы давно никуда не выходили — Согласен. На этих выходных не получится, помнишь, дети идут на день рождения (приезжает мама, необходимо поработать на выходных, а ты видела прогноз погоды)? Ну в общем, беда. А в действительности получается, что все повседневные рутинные заботы от прогулок с собаками до забрать детей из школы начинают приносить удовольствие именно после того, как не надолго удалось вырваться из этого повседневного сценария. Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый. Так вот, вы проводите время наедине со своими половинами или сами по себе так чтобы без детей? А как? А где? А как часто?
«У нас с мужем 3 детей. Время в основном все вместе проводим, т.к оставлять не с кем. Конечно устаем морально! Хочется вдвоем где-то отдохнуть, но…это бывает очень, очень редко!» — рассказала barkina_olga58.
«Мы с мужем 2 раза в год куда-то едем отдыхать вдвоём, пусть хоть на пару дней, но вдвоем. Когда есть шанс оставить с кем-то дочь, стараемся проводить время вместе. Считаю, что это очень важно для отношений», — отметила lidijademir.