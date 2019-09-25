Шепелев пожаловался на проблемы с личной жизнью из-за сына

Телеведущий Дмитрий Шепелев поинтересовался у подписчиков в Instagram, как, имея детей, они проводят время «наедине со своими половинками». Он также рассказал, что из-за детей у него и его спутницы практически не остается времени на себя.

«Моему сыну 6 лет и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно — отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей. Только вот незадача, до того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле никогда не доходят руки», — написал Шепелев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Он также подчеркнул, что «все повседневные рутинные заботы, от прогулок с собаками до забрать детей из школы», начинают приносить удовольствие «именно после того, как ненадолго удалось вырваться из этого повседневного сценария».

«Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый», — отметил телеведущий, спросив у подписчиков, как часто им удается побыть вдвоем, без детей.

В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что вполне понимают Шепелева и желают ему хорошо отдохнуть.

«У нас с мужем 3 детей. Время в основном все вместе проводим, т.к оставлять не с кем. Конечно устаем морально! Хочется вдвоем где-то отдохнуть, но…это бывает очень, очень редко!» — рассказала barkina_olga58.

«Мы с мужем 2 раза в год куда-то едем отдыхать вдвоём, пусть хоть на пару дней, но вдвоем. Когда есть шанс оставить с кем-то дочь, стараемся проводить время вместе. Считаю, что это очень важно для отношений», — отметила lidijademir.