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Шепелев пожаловался на проблемы с личной жизнью из-за сына 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Шепелев пожаловался на проблемы с личной жизнью из-за сына
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев поинтересовался у подписчиков в Instagram, как, имея детей, они проводят время «наедине со своими половинками». Он также рассказал, что из-за детей у него и его спутницы практически не остается времени на себя.
«Моему сыну 6 лет и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно — отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей. Только вот незадача, до того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле никогда не доходят руки», — написал Шепелев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Он также подчеркнул, что «все повседневные рутинные заботы, от прогулок с собаками до забрать детей из школы», начинают приносить удовольствие «именно после того, как ненадолго удалось вырваться из этого повседневного сценария».
«Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый», — отметил телеведущий, спросив у подписчиков, как часто им удается побыть вдвоем, без детей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Слушайте, а вы проводите время наедине со своими половинами так чтобы без детей? А как? А где? А как часто? Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. А на тех из них, кто время от времени не забывает отвлечься и провести время наедине вдвоем я смотрю с завистью. Моему сыну 6 лет и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно — отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей. Только вот незадача, до того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле никогда не доходят руки. «Да-да, хорошая идея, обязательно надо сделать». И так неделя за неделей. — Мы давно никуда не выходили — Согласен. На этих выходных не получится, помнишь, дети идут на день рождения (приезжает мама, необходимо поработать на выходных, а ты видела прогноз погоды)? Ну в общем, беда. А в действительности получается, что все повседневные рутинные заботы от прогулок с собаками до забрать детей из школы начинают приносить удовольствие именно после того, как не надолго удалось вырваться из этого повседневного сценария. Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый. Так вот, вы проводите время наедине со своими половинами или сами по себе так чтобы без детей? А как? А где? А как часто?

Публикация от  Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что вполне понимают Шепелева и желают ему хорошо отдохнуть.
«У нас с мужем 3 детей. Время в основном все вместе проводим, т.к оставлять не с кем. Конечно устаем морально! Хочется вдвоем где-то отдохнуть, но…это бывает очень, очень редко!» — рассказала barkina_olga58.
«Мы с мужем 2 раза в год куда-то едем отдыхать вдвоём, пусть хоть на пару дней, но вдвоем. Когда есть шанс оставить с кем-то дочь, стараемся проводить время вместе. Считаю, что это очень важно для отношений», — отметила lidijademir.
Мама 6-летнего сына Дмитрия Шепелева — певица Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года от рака. По данным «Комсомольской правды», новой избранницей Шепелева стала Екатерина Тулупова, организовавшая несколько лет назад женский клуб «Деловые завтраки». От предыдущего брака она растит дочь.
Прохожий спас девушку из горящей квартиры
Комментарии4
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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