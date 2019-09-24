Дмитрий Шепелев не может быть с возлюбленной из-за сына

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Слушайте, а вы проводите время наедине со своими половинами так чтобы без детей? А как? А где? А как часто? Я всегда с радостью смотрю на молодых родителей. А на тех из них, кто время от времени не забывает отвлечься и провести время наедине вдвоем я смотрю с завистью. Моему сыну 6 лет и я всегда уделял ему достаточно своего времени. Но только недавно до меня дошло, как это важно — отвлечься и посвятить время самому себе и своему партнеру, побыть без ребенка, без хлопот и без ежедневных обязанностей. Только вот незадача, до того, чтобы уехать вдвоем за город, выйти вдвоем в кино или просто снять номер в отеле никогда не доходят руки. «Да-да, хорошая идея, обязательно надо сделать». И так неделя за неделей. — Мы давно никуда не выходили — Согласен. На этих выходных не получится, помнишь, дети идут на день рождения (приезжает мама, необходимо поработать на выходных, а ты видела прогноз погоды)? Ну в общем, беда. А в действительности получается, что все повседневные рутинные заботы от прогулок с собаками до забрать детей из школы начинают приносить удовольствие именно после того, как не надолго удалось вырваться из этого повседневного сценария. Короче, мы психанули. На следующей неделе два дня подряд у нас билеты в театр. Нет, не кукольный. Взрослый. Так вот, вы проводите время наедине со своими половинами или сами по себе так чтобы без детей? А как? А где? А как часто?
"Меня муж после рабочей недели приглашает на свидание будь это кинотеатр, театр или просто тихое уютное кафе. Это очень важно для отношений", "Детям иногда тоже нужно отдыхать от родителей", "Оооо, да могу сказать точно, что отдыхать нужно от семьи, забот. Нужно просто вырваться и как говорится вспомнить молодость, но только в рамках приличного", — написали фолловеры.