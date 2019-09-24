Дмитрий Шепелев не может быть с возлюбленной из-за сына

Дмитрий Шепелев пожаловался, что сын мешает ему встречаться с возлюбленной

36-летний телеведущий посетовал, что у него совершенно не остается времени на свою возлюбленную. Дмитрий один воспитывает шестилетнего сына Платона и много работает. Но теперь он понял, что ему просто необходимо отвлечься и "психанул".

В 2015 году после продолжительной тяжелой болезни умерла мама Платона — гражданская жена Шепелева Жанна Фриске . Все свое свободное время телеведущий старается проводить с ребенком. В прошлом году в жизни Дмитрий появилась новая любовь — дизайнер Екатерина Тулупова , у которой есть дочь от прошлых отношений.

Дмитрий понял, что слишком мало времени проводит с возлюбленной без детей — никак не удается выкроить вечер, чтобы сходить в кино или уехать за город.

Поклонники полностью поддержали телеведущего:

"Меня муж после рабочей недели приглашает на свидание будь это кинотеатр, театр или просто тихое уютное кафе. Это очень важно для отношений", "Детям иногда тоже нужно отдыхать от родителей", "Оооо, да могу сказать точно, что отдыхать нужно от семьи, забот. Нужно просто вырваться и как говорится вспомнить молодость, но только в рамках приличного", — написали фолловеры.

Дмитрий впервые показал лицо из с Жанной Фриске сына совсем недавно. В свои шесть лет Платон уже научился матерным словам и попросил у папы купить Bugatti.