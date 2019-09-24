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СМИ стало известно о свадьбе одного из самых известных диджеев мира 

Журнал ОК! 33 минуты назад
Один из самых известных диджеев сыграл свадьбу
Фото: РИА Новости
21 сентября один из самых популярных диджеев в мире DJ Tiësto женился на своей давней возлюбленной, модели Аннике Бэкес. Пара провела романтическую церемонию в пустыне Amangiri в штате Юта, США. Посмотреть эту публикацию в Instagram.
«Любовь всей моей жизни 21-09-2019», — написал датский музыкант под свадебными снимками в Инстаграме.
Одним из первых диджея поздравил его коллега — DJ David Guetta. Он пожелал «много счастья» молодоженам. Тиесто и Бэкес вместе с 2015 года, пара познакомилась в ресторане Catch в Нью-Йорке и обручилась в 2018 году во время праздника в День Благодарения.
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Шоу-бизнес , США
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