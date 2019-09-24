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Бузова поблагодарила депутатов и федеральные каналы за травлю 

Lenta.ru 48 минут назад
Бузова обвинила журналистов в травле
Фото: РИА Новости
Телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась о «всероссийском скандале», который, по ее словам, раздули журналисты из постов в ее Instagram. Своими мыслями она поделилась в колонке для журнала «Русский пионер».
Бузова заметила, что ее честь пытаются запятнать на протяжении 15 лет, что она работает на телевидении. Тем не менее она не ожидала, что из каждой ее фразы и видео в Instagram будут раздувать скандал, в обсуждении которого участвуют федеральные СМИ, депутаты Госдумы и правозащитники.
Певица призналась, что в таком публичном пространстве жить нелегко, однако она благодарна федеральным СМИ за такое внимание и за рекламу ее песни «#Лайкер». Кроме того, Бузова отметила, что спасение для нее — это «жизнь по совести», которую она ведет.
Ведущая рассказала, что сначала пыталась доказать хейтерам, что она не такая, какой они себе ее представляют, но потом отказалась от этой идеи.
«Все кидающие в меня грязь забывают, что я их не вижу, потому что стою к ним спиной. Я впереди, я выше. Я выше ваших склок и обсуждений меня», — написала Бузова.
Певица также заявила, что привыкла бороться за свою честь с детства и вспомнила подтверждающий это случай. Она рассказала, как девочка со двора нарисовала на ее лбу крест из-за того, что Бузова не хотела с ней играть. В отместку будущая звезда разбила ей нос.
«Меня сложно вывести, но всему бывает предел», — заключила Бузова, обращаясь к тем, кто пытается вовлечь ее в провокации.
«Помните, я обычная и простая девочка из народа и до сих пор могу разбить нос, чтобы отстоять свою честь», — подытожила она.
В августе Бузова подверглась критике за то, что назвала себя блокадницей в ролике, где она вылизывала тарелку. Телеведущий Владимир Соловьев посоветовал певице не разговаривать, а продолжать лизать посуду. Позднее ведущая извинилась за шутку в эфире ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1».
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Шоу-бизнес , Владимир Соловьев , Ольга Бузова , Госдума
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