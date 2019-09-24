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«Вот она я»: Ольга Бузова почти села на шпагат 

WomanHit.ru 1 час назад
Ольга Бузова посмеялась над собой в Инстаграм
Фото: РИА Новости
Певица вновь показала, что умеет и любит смеяться над собой.
Ведущую реалити-шоу «Дом−2» часто упрекают в инфантильности — якобы в свои 33 года женщина должна вести себя иначе. В ответ на оскорбительные комментарии Ольга подливает масла в огонь и регулярно публикует фото и видео, где с радостью танцует, носит короткие платья и ходит на вечеринки с друзьями.
В последней публикации личного блога Инстаграм девушка пыталась показать отменную гибкость, но в ходе зажигательного танца случайно упала. Как всегда, Ольга не потеряла лицо и отметила, что изобразила «вог» — стиль профессиональных танцоров. Комментаторы остались в восторге от умения не бросать начатое до конца — дурачиться и быть смешной не стыдно.
К слову, Ольга давно заметила, что подписчикам нравится смотреть на неловкие моменты ее жизни. То она запутывается в гамаке во время фотосессии на Мальдивах, то падает в бассейн на отдыхе в Испании, то танцует в халате во время тура по России — все на потеху публики. И делает это не зря!
Тренды ведения социальных сетей популяризировали идею о том, что подписчикам нравится наблюдать за реальной, земной личностью. Сейчас в топе знаменитости, придерживающиеся этой модели. Филипп Киркоров, Максим Галкин, Лолита Милявская и многие другие — все они не бояться быть смешными и настоящими не только в блогах, но и в творчестве. Поклонники еще не раз увидят любимцев в смешных нарядах и комичных ситуациях — все это ради поддержания популярности среди публики.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Лолита Милявская , Максим Галкин , Ольга Бузова
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