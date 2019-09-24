Ольга Бузова посмеялась над собой в Инстаграм

«Вот она я»: Ольга Бузова почти села на шпагат

Певица вновь показала, что умеет и любит смеяться над собой.

Ведущую реалити-шоу «Дом−2» часто упрекают в инфантильности — якобы в свои 33 года женщина должна вести себя иначе. В ответ на оскорбительные комментарии Ольга подливает масла в огонь и регулярно публикует фото и видео, где с радостью танцует, носит короткие платья и ходит на вечеринки с друзьями.

В последней публикации личного блога Инстаграм девушка пыталась показать отменную гибкость, но в ходе зажигательного танца случайно упала. Как всегда, Ольга не потеряла лицо и отметила, что изобразила «вог» — стиль профессиональных танцоров. Комментаторы остались в восторге от умения не бросать начатое до конца — дурачиться и быть смешной не стыдно.

К слову, Ольга давно заметила, что подписчикам нравится смотреть на неловкие моменты ее жизни. То она запутывается в гамаке во время фотосессии на Мальдивах, то падает в бассейн на отдыхе в Испании, то танцует в халате во время тура по России — все на потеху публики. И делает это не зря!