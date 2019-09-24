СМИ узнали о тайном отдыхе Ротару в Крыму 

Певица София Ротару, ранее отказавшаяся ездить в «оккупированный» Крым, отдохнула в прошлом году в своем отеле в Ялте. Об этом со ссылкой на персонал гостиницы сообщает «Комсомольская правда».
По данным газеты, артистка не раз заявляла, что живет в Киеве и считает себя киевлянкой. А в «аннексированный» Крым, как и в остальную Россию, ездить не собирается. При этом Ротару принадлежит отель Villa Sofia в Ялте, где она ранее регулярно останавливалась.
По словам сотрудника гостиницы, Ротау предпочитает номер 12.
«Он выполнен во французском классическом стиле в фисташковых тонах. Мансардные окна, собственный выход на террасу с беседкой и диванами — все на высшем уровне», — пояснил газете сотрудник отеля.
Он также отметил, что Ротару «бывает здесь, но нечасто».
«Да, но не очень часто. Последний раз приезжала в прошлом году. Знаете, со въездом из Украины ведь сейчас сложно…», — подчеркнул представитель отеля.
Ранее София Ротару вновь начала выступать в России и представила на конкурсе «Новая волна» песню «Вечные небеса».