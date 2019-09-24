Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат рассказал об уловках Степаненко в борьбе за квартиру 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Адвокат рассказал об уловках Степаненко в борьбе за квартиру
Фото: РИА Новости
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что экс-супруга юмориста Елена Степаненко сначала вообще не пускала Петросяна в спорную квартиру, а теперь ставит ему трудновыполнимые условия. Об этом сообщает «Звезда».
Ранее Петросян рассказал, что более года не может попасть в квартиру в Зачатьевском переулке и получить доступ к личным вещам. Юморист пожаловался, что потерял доступ к рабочим документам, видеозаписям, личному компьютеру и своим рукописям, из-за чего не может полноценно работать. Он назвал такую ситуацию незаконной.
Жорин заявил, что сейчас квартира находится в собственности Петросяна.
«Степаненко устанавливает условия доступа, которые невозможны для Петросяна: если изначально она была категорически против, то сейчас устанавливает даты, когда его нет в Москве», — рассказал адвокат.
Жорин отметил, что Петросян мог бы приехать туда с паспортом, вызвать необходимые службы и вскрыть дверь, но он рассчитывает на мирное урегулирование и не хочет обострять ситуацию.
«Надеется, что Степаненко пойдет на милость», — заключил Жорин
Летом 2018-го Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. В ноябре суд расторг брак артистов.
Ранее Жорин говорил, что Степаненко планирует забрать после развода культурные ценности и коллекцию клоунов, которых Петросян привозил из разных стран. Также она якобы намерена получить квартиру, с которой у Петросяна связаны особые воспоминания: именно там он когда-то придумал свои главные телепроекты. Жорин говорил, что юморист не может попасть в апартаменты.
По словам адвоката, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко якобы намерена получить больше: часть недвижимого имущества и все движимое имущество, все совместно нажитые деньги со счетов, все культурные ценности, картины и иконы.
Адвокат Степаненко утверждала, что артистка согласна получить меньше половины имущества.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Сергей Жорин , Евгений Петросян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выразила протест США
Россия выразила протест США356
Песков объяснил отличие полиции США от России
Песков объяснил отличие полиции США от России9
Захарова отреагировала на выходку США
Захарова отреагировала на выходку США319
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе16
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение