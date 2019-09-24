Адвокат рассказал об уловках Степаненко в борьбе за квартиру

Ранее Петросян рассказал, что более года не может попасть в квартиру в Зачатьевском переулке и получить доступ к личным вещам. Юморист пожаловался, что потерял доступ к рабочим документам, видеозаписям, личному компьютеру и своим рукописям, из-за чего не может полноценно работать. Он назвал такую ситуацию незаконной.

Жорин заявил, что сейчас квартира находится в собственности Петросяна.

«Степаненко устанавливает условия доступа, которые невозможны для Петросяна: если изначально она была категорически против, то сейчас устанавливает даты, когда его нет в Москве», — рассказал адвокат.

Жорин отметил, что Петросян мог бы приехать туда с паспортом, вызвать необходимые службы и вскрыть дверь, но он рассчитывает на мирное урегулирование и не хочет обострять ситуацию.

«Надеется, что Степаненко пойдет на милость», — заключил Жорин

Летом 2018-го Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. В ноябре суд расторг брак артистов.

Ранее Жорин говорил, что Степаненко планирует забрать после развода культурные ценности и коллекцию клоунов, которых Петросян привозил из разных стран. Также она якобы намерена получить квартиру, с которой у Петросяна связаны особые воспоминания: именно там он когда-то придумал свои главные телепроекты. Жорин говорил, что юморист не может попасть в апартаменты.

По словам адвоката, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко якобы намерена получить больше: часть недвижимого имущества и все движимое имущество, все совместно нажитые деньги со счетов, все культурные ценности, картины и иконы.

Адвокат Степаненко утверждала, что артистка согласна получить меньше половины имущества.