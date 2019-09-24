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Жена Сергея Гармаша опровергла сообщения о травме актера 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Жена Гармаша опровергла сообщения о травме актера
Фото: РИА Новости
Супруга актера Сергея Гармаша опровергла ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что актер травмировался в аэропорту Ростова-на-Дону. В беседе с журналистами Telegramma.pro Инна Тимофеева подчеркнула — с ее супругом все в порядке.
«Слушайте, это неправда, он дома, все в порядке. Он был в Ростове, но приехал. Все у нас в порядке. Никакой травмы не было», — успокоила общественность она.
Супруга артиста призналась, что не знает, откуда берется такая информация.
«Я не знаю, откуда это появляется. Нужно узнавать у тех, кто дал вам эту информацию. У нас все в порядке», — резюмировала Тимофеева.
Ранее сразу несколько порталов сообщили о том, что Сергей Гармаш попал в больницу. Журналисты отмечали, что артист разбил голову в воздушной гавани Ростова и был спешно доставлен в Новочеркасск. Также появлялись данные, что в момент случившегося Гармаш якобы был нетрезв — этот факт также не соответствует действительности.
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Шоу-бизнес , Сергей Гармаш , Инна Тимофеева
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