Заворотнюк не прибегала к стволовым клеткам

Стилист рассказал о режиме работы Заворотнюк перед заболеванием

Орлов сделал заявление, комментируя слухи о том, что причиной заболевания Заворотнюк могли стать омолаживающие процедуры, предусматривающие введение в организм стволовых клеток. Стилист предположил, что Заворотнюк могла решиться на инновационные методы омоложения, поскольку в последнее время у звезды был плотный рабочий график, и не оставалось времени на себя. Однако Орлов отметил, что ни разу не слышал от актрисы о стволовых клетках.

«Учитывая, что она мне много всего рассказывала, о стволовых клетках речь не заходила ни разу», — заявил стилист.

По его словам, Заворотнюк пользовалась только безопасной косметикой всемирно известных брендов. Были случаи, когда артистка приезжала на съёмки в коллагеновый маске, объясняя свой поступок желанием, чтобы в конце рабочего дня «грим не съехал в трусы», вспомнил Орлов.