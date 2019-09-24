Заворотнюк не прибегала к стволовым клеткам

Стилист Анастасии Заворотнюк Дмитрий Орлов в интервью РИА ФАН рассказал о графике работы актрисы до болезни. По словам мужчины, у артистки катастрофически не хватало свободного времени.
Орлов сделал заявление, комментируя слухи о том, что причиной заболевания Заворотнюк могли стать омолаживающие процедуры, предусматривающие введение в организм стволовых клеток. Стилист предположил, что Заворотнюк могла решиться на инновационные методы омоложения, поскольку в последнее время у звезды был плотный рабочий график, и не оставалось времени на себя. Однако Орлов отметил, что ни разу не слышал от актрисы о стволовых клетках.
«Учитывая, что она мне много всего рассказывала, о стволовых клетках речь не заходила ни разу», — заявил стилист.
По его словам, Заворотнюк пользовалась только безопасной косметикой всемирно известных брендов. Были случаи, когда артистка приезжала на съёмки в коллагеновый маске, объясняя свой поступок желанием, чтобы в конце рабочего дня «грим не съехал в трусы», вспомнил Орлов.
Ранее Анастасия Волочкова в эфире НТВ предположила, что заболевание Заворотнюк может быть связано с проведением актрисой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Артистка отметила, что существует «какая-то статистика», согласно которой ЭКО несёт опасность для женщин, желающих забеременеть. При этом Волочкова подчеркнула, что на развитие заболевания мог повлиять и возраст Заворотнюк (48 лет — прим. ред.).