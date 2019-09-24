Рудковская показала, как сходила с семьей за грибами

Яна Рудковская показала, как сходила с мужем и сыном за грибами

Звездная семья обожает такие вылазки в лес.

Известный продюсер Яна Рудковская и ее муж — фигурист Евгений Плющенко — очень любят ходить осенью за грибами. Уже не первый год маму с папой сопровождает их единственный общий сын Саша. Вчера они решили в последний раз прогуляться в поисках грибов, а Яна поделилась в Instagram видеозаписями этого похода.

Напомним, что у младшего сына Яны и Евгения не всегда есть время для отдыха и таких походов за грибами. У мальчика прекрасно складывается карьера на льду. В конце апреля прошлого года тогда еще пятилетний Саша принял участие в своих первых соревнованиях по фигурному катанию и одержал уверенную победу. Малыш соревновался в категории с мальчиками 6 и 7 лет, выступая в рамках открытого фестиваля по фигурному катанию на коньках «Кубок Евгения Плющенко». Конечно, тогда не все в Сети поверили в честную победу мальчика. Тем не менее Саша продолжает доказывать своим упорством, что достойно носит фамилию Плющенко, хотя во вторых серьезных соревнованиях Академии он занял только второе место. На третьих, которые прошли весной, мальчику снова удалось победить.

Тем не менее родители все же стараются находить время и для обычных развлечений. Так, на днях Яна сообщила, что Саша успевает хотя бы пару часов в день уделять своим игрушкам. А их у него очень много.

Кстати, недавно Яна рассказывала: у нее и мужа нет цели заработать денег благодаря талантам Саши. Однако они с юных лет считают правильным приучать ребенка самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Саша сам оплачивает себе няню, водителя, тренеров и даже охрану, знает цену деньгам.