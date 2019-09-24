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Ветлицкая открестилась от «голубых огоньков» 

Рамблер + ещё 1 20 минут назад
Ветлицкая открестилась от «голубых огоньков»
Фото: ТАСС
Глава компании PMI Евгений Финкельштейн, занимающийся организацией концертов Натальи Ветлицкой, исключил, что после возвращения на сцену его подопечная появится на новогодних «голубых огоньках», сообщает teleprogramma.pro.
По его словам, певица всегда отличалась от коллег по цеху и «не хотела быть в общей когорте».
Ранее Финкельштейн сообщил СМИ, что Ветлицкая вернётся на российскую сцену. При этом продюсер подчеркнул, что, учитывая ажиотаж на центральных телеканалах, возвращение обещает стать «триумфальным».
«Наталья всегда немножечко отличалась от всего нашего шоу-бизнеса, так что это будет яркое возвращение», — подчеркнул музыкальный деятель.
Артистка сама изъявила желание вернуться на сцену, отметил продюсер. Он пояснил, что у артистки при разговоре о новых выступлениях горят глаза.
«Артисты — люди с подвижной психикой. Кто-то устает, кто-то уходит навсегда, кто-то возвращается. Результат того, что возвращается Ветлицкая, мы увидим достаточно скоро», — заявил Финкельштейн.
При этом артистка, сегодня живущая в Испании, не думает о возвращении в Россию. Речь идёт только о концертах на родине.
«Вообще, артисту ничто не мешает жить в Испании, а приезжать гастролировать в России», — заявил собеседник издания.
Певица продолжит выступать в жанре «поп-музыки», но её композиции будут представлены зрителю в современной обработке. Финкельштейн пообещал «новое звучание от всё той же Натальи Ветлицкой». Планируется, что концертная программа будет готова к декабрю 2019 года. Однако продюсер исключил появление певицы во всевозможных новогодних программах.
«Наталья никогда не хотела быть в общей когорте, она всегда была немножко в стороне от своих коллег по цеху, поэтому скоро ее увидят все, но только не в новогодних огоньках», — резюмировал Финкельштейн.
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Шоу-бизнес , Евгений Финкельштейн , Наталья Ветлицкая
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