Жена Виторгана сделала признание о тяжелой болезни

По словам Млодик, ей было страшно, но в первую очередь за родителей.

«Я от мамы скрывала, пять лет ничего не рассказывала. Когда она узнала, конечно, был ужас в ее глазах», — рассказала жена Виторгана.

По словам Млодик ей удалось победить болезнь, однако, вспоминая о раке, жена Виторгана расплакалась.

«Самое главное в этом момент — не жалеть человека. Ты понимаешь, что нет причин для ссор с родными и с друзьями (…) Главное — не унывать и верить», — подчеркнула она.

Ранее 79-летний Эммануил Виторган объявил в своем Instagram о рождении дочери, которую назвали Кларой.

При этом в прошлом году у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась дочь Этель. Пользователи соцсети в комментариях к записи неоднозначно восприняли новость о рождении еще одного ребенка в семье актера, напомнив о возрасте родителей.