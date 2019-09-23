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Жена Виторгана сделала признание о тяжелой болезни 

Рамблер 53 минуты назад
Жена Виторгана сделала признание о тяжелой болезни
Фото: РИА Новости
Жена известного актера Эммануила Виторгана Ирина Млодик рассказала в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ, что долгое время скрывала от родных рак. Однако сумела победить болезнь.
По словам Млодик, ей было страшно, но в первую очередь за родителей.
«Я от мамы скрывала, пять лет ничего не рассказывала. Когда она узнала, конечно, был ужас в ее глазах», — рассказала жена Виторгана.
По словам Млодик ей удалось победить болезнь, однако, вспоминая о раке, жена Виторгана расплакалась.
«Самое главное в этом момент — не жалеть человека. Ты понимаешь, что нет причин для ссор с родными и с друзьями (…) Главное — не унывать и верить», — подчеркнула она.
Ранее 79-летний Эммануил Виторган объявил в своем Instagram о рождении дочери, которую назвали Кларой.
При этом в прошлом году у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась дочь Этель. Пользователи соцсети в комментариях к записи неоднозначно восприняли новость о рождении еще одного ребенка в семье актера, напомнив о возрасте родителей.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Ирина Млодик , Эммануил Виторган , НТВ
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