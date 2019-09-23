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Рядом с могилами родных Заворотнюк есть свободное место 

Рамблер 1 час назад
Рядом с могилами родных Заворотнюк есть свободное место
Фото: РИА Новости
На семейном захоронении родных актрисы Анастасии Заворотнюк в Подмосковье есть одно свободное место. Об этом заявили журналисты программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.
В августе СМИ сообщили, что актриса больна раком головного мозга, а в середине сентября — что состояние Заворотнюк резко ухудшилось, она в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее появилась информация, что артистка в сознании и дышит сама.
Однако в программе «Звезды сошлись» было показано интервью с пациенткой больницы, которая заявила, что Заворотнюк «умирает» и врачи «поддерживают искусственное дыхание и работу сердца».
Также в эфире программы была озвучена информация о том, что на Анкудиновском кладбище, где похоронены родные актрисы Анастасии Заворотнюк, есть одно свободное место.
По данным журналистов телеканала, за последние несколько лет в жизни актрисы случилось сразу несколько трагедий. Около четырех лет назад, предположительно, от онкологического заболевания умер ее отец — Юрий Заворотнюк, через год сгорела семья крестного актрисы. После этого умер родной брат Заворотнюк.
Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на соседей актрисы по коттеджному поселку Крекшино в Новой Москве сообщила, что последнее время Заворотнюк стала часто бывать на могилах отца и брата. Официальных комментариев о состоянии артистки нет.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Юрий Заворотнюк , Комсомольская правда , НТВ , Московская область
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