Солиста «Ляпис 98» не пустили на собственный концерт

Зрители Черкасс не узнали в «каком-то молодом пацане» солиста группы «Ляпис-98» Сергея Михалка , сорвали концерт и вызвали правоохранителей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным газеты, в Черкассах зрителям показалось, что музыкант слишком молод для Сергея Михалка. Они сорвали концерт, начали требовать вернуть деньги и вызвали полицию. В свою очередь организаторы концертов «Ляпис-98» пояснили изданию, что такая ситуация происходит далеко не впервые: подобные случаи были в Ужгороде, Луцке, Чикаго.

«Если честно, я не удивлен. Совсем недавно у нас была такая же ситуация на летнем концерте в Ужгороде. Зрители настолько не верили, что перед ними настоящий артист, а не двойник, что заблокировали меня и не давали возможности никуда уйти до приезда стражей порядка», — рассказал продюсер группы Антон Азизбекян.

Он отметил, что сотрудники полиции осмотрели площадку, проверили документы, сравнили артиста с видео на YouTube.

«В итоге, пожелав хорошего концерта, уехали ни с чем. Мы готовы к подобным ситуациям. Просто приходится объяснять зрителям, что это действительно Михалок», — пояснил он.

Запись о том, что зрители Черкасс сорвали концерт, не узнав солиста, появилась также в аккаунтах группы «Ляпис-98» и Сергея Михалка в Instagram

«Шок! Зрители вызвали полицию на концерте «ЛЯПИС 98» усомнившись в том, что на сцене настоящий Сергей Михалок!» — говорится в сообщении (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи поклонники группы иронично предложили Сергею Михалку «прекратить молодеть» и отметили, что, так как его не узнают, то «богатым будет».

«Вечно молодой», — сыронизировал nik_208.