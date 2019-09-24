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Модель Валентина Ясень стала лицом новой кампании L’Oreal 

The Blueprint + ещё 1 1 час назад
Пенсионерка стала лицом новой кампании L’Oreal
Фото: Instagram
L’Oreal Paris представили новую рекламную кампанию тонального крема Alliance Perfect. В ней приняли участие актриса Светлана Ходченкова, телеведущая Регина Тодоренко, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и 64-летняя модель агентства Oldushka Валентина Ясень. В промо-ролике «Что, если границ не существует?» женщины рассказывают о том, как оставаться верной себе в любых жизненных ситуациях.
«Я не хочу прятаться, исправлять, переделывать себя. Мой макияж дает мне уверенность быть собой и подчеркивает мою красоту», — произносят героини видео.
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Шоу-бизнес , Светлана Ходченкова , Диана Вишнева , Регина Тодоренко
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