Пенсионерка стала лицом новой кампании L’Oreal

L’Oreal Paris представили новую рекламную кампанию тонального крема Alliance Perfect. В ней приняли участие актриса Светлана Ходченкова, телеведущая Регина Тодоренко, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и 64-летняя модель агентства Oldushka Валентина Ясень. В промо-ролике «Что, если границ не существует?» женщины рассказывают о том, как оставаться верной себе в любых жизненных ситуациях.
«Я не хочу прятаться, исправлять, переделывать себя. Мой макияж дает мне уверенность быть собой и подчеркивает мою красоту», — произносят героини видео.