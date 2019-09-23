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Катя Лель рассказала о лечении Заворотнюк 

Рамблер 2 часа назад
Катя Лель рассказала о лечении Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Катя Лель заявила, что Аннстасии Заворотнюк была проведена операция, сообщает teleprogramma.pro. Теперь, по словам певицы, актрисе необходима помощь «высших сил».
«Ее прооперировали. Поэтому очень хочется верить, что это все получит положительный резонанс и высшие силы дадут ей, вопреки всем прогнозам, новую жизнь», — цитирует издание слова исполнительницы.
Ранее женщина, назвавшая себя пациенткой одного из частных московских медцентров, заявила НТВ, что врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. По её словам, актриса действительно была госпитализирована 13 сентября. Она также отметила, что 15 сентября Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, однако позднее врачи прекратили лечение.
В августе СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее отек мозга, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отметили, что актрису вывели из критического состояния и комы и перевели в обычную палату. Официальных подробностей о состоянии актрисы и её лечении до сих пор нет.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Катя Лель , НТВ
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