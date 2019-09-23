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«Рюмочные Лепса и ресторан Познера»: сколько звезды зарабатывают на еде 

Рамблер + ещё 1 14 минут назад
Аналитики узнали о прибыли звезд от ресторанов
Фото: РИА Новости
Среди звезд российского шоу-бизнеса популярен ресторанный бизнес. Рестораны открыли Ольга Бузова и Валерий Познер, рюмочные и бургерные связывают с именами Тимати и Григория Лепса. Кто из звезд зарабатывает на еде, приносит ли этот бизнес прибыль ими убытки, разбиралось издание Baza.
По данным издания, основой исследования стала бухгалтерская отчётность за 2018 год кулинарных фирм звёзд, которую они сдали в сентябре.
Согласно отчетности, в плюсе остались владельца ресторанов Buzfood певца Ольга Бузова, заработавшая 1,2 млн рублей. Бывшей жене лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильде ее питерский ресторан «Кококо», который в 2019 году занял 104-е место в расширенном списке The World’s 50 Best Restaurants, принес 2,8 млн рублей прибыли.
В 2017 году Григорий Лепс и Эмин Агаларов открыли на Петровке бар «Рюмка водки». В 2018 году торжественно была открыта ещё одна «Рюмку водки» на Лесной улице. Чистая прибыль «Рюмки» на Петровке за 2018 год — 8,3 млн рублей. Убыток «Рюмки» на Лесной за прошлый год — 7,9 млн рублей, отмечает издание.
Ресторан «Жеральдин» на Остоженке принесла своему владельцу — Владимиру Познеру — прибыль в 16,7 млн рублей. При этом прибыль рэпера Тимати открывшего ранее бургерные Black Star Burger в Москве и в Грозном, составила в 2018 году 54 млн рублей, однако, по данным Baza, эти заведения общепита ему уже не принадлежат.
Не у всех звезд удачно складывается бизнес, часть из них в 2018 году на еде не только не заработали, но и понесли убытки. Например, Иосиф Пригожин и Валерия на своем сервисе доставке здоровой еды NoSecret ByValeria потеряли порядка 1,9 млн Сергей Бондарчук, открывший бар Kisa bar, потерпел убытки на 2,1 миллионов рублей. Духless Bar писателя Сергея Минаева принес 2,8 млн рублей убытков. Не очень хорошо обстоят дела, по данным издания, и у блогера Ильи Варламова, открывшего кухни «Варламов есть». За неполный 2018 год убыток компании, судя по опубликованной отчётности, составил 5,4 млн рублей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Сергей Бондарчук , Тимати , Владимир Познер , Эмин Агаларов , Сергей Шнуров , Сергей Минаев , Илья Варламов , Иосиф Пригожин , Ольга Бузова
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