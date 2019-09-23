Певица МакSим впервые показала лицо младшей дочери

В октябре девочке исполнится пять лет.

Певица МакSим воспитывает двоих дочек от разных мужчин. Младшую Машу она родила от союза с бизнесменом Антоном Петровым , который оставил артистку почти сразу после рождения дочери. По договоренности с экс-возлюбленным МакSим не могла показывать дочь публике. Все эти годы поклонники певицы видели Машу либо со спины, либо с таких ракурсов, на которых было невозможно ее рассмотреть. Но несколько минут назад певица впервые познакомила публику с дочкой, опубликовав снимок из фотосессии для журнала Hello.

— подписала фото МакSим, намекнув на смайлы, которыми закрывала лицо девочки.

Напомним, что 36-летняя певица МакSим в 2008 году вышла замуж за звукорежиссера Алексея Луговцова. В 2009 году артистка родила девочку Александру. В 2011 году звезда развелась с отцом своего старшего ребенка. В 2014 году появилась на свет младшая дочь артистки, девочку назвали Марией. Сейчас свою личную жизнь певица не афиширует.