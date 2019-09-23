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Певица МакSим впервые показала лицо младшей дочери 

Letidor.ru 1 час назад
Певица МакSим впервые показала лицо младшей дочери
Фото: РИА Новости
В октябре девочке исполнится пять лет.
Певица МакSим воспитывает двоих дочек от разных мужчин. Младшую Машу она родила от союза с бизнесменом Антоном Петровым, который оставил артистку почти сразу после рождения дочери. По договоренности с экс-возлюбленным МакSим не могла показывать дочь публике. Все эти годы поклонники певицы видели Машу либо со спины, либо с таких ракурсов, на которых было невозможно ее рассмотреть. Но несколько минут назад певица впервые познакомила публику с дочкой, опубликовав снимок из фотосессии для журнала Hello.
— подписала фото МакSим, намекнув на смайлы, которыми закрывала лицо девочки.
Напомним, что 36-летняя певица МакSим в 2008 году вышла замуж за звукорежиссера Алексея Луговцова. В 2009 году артистка родила девочку Александру. В 2011 году звезда развелась с отцом своего старшего ребенка. В 2014 году появилась на свет младшая дочь артистки, девочку назвали Марией. Сейчас свою личную жизнь певица не афиширует.
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Шоу-бизнес , Антон Петров , HELLO!
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