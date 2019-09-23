Волочкова рассказала о причине болезни Заворотнюк

Волочкова рассказала о возможной причине болезни Заворотнюк

Последнее время все переживают за Анастасию Заворотнюк . Есть несколько предположений о состоянии актрисы и причине возникновения болезни. Одни говорят об ЭКО, которое якобы делала Настя для того, чтобы родить ребенка. Другие утверждают, что рак спровоцирован омоложением стволовыми клетками. Третьи — стрессом и 12-часовым рабочим днем.

К обсуждению этой темы присоединилась и Анастасия Волочкова . Балерина считает виной всему ЭКО. Своими предположениями она поделилась в эфире передачи «Ты не поверишь».

«Я опираюсь на информацию, которой я обладаю. Да, это произошло и начало прогрессировать после того, как Настя сделала ЭКО-подсадку для того, чтобы родить ребенка», — рассказала Волочкова.

Как именно ЭКО связано с опухолью мозга, Волочкова не пояснила. Позже она добавила, что одним из факторов развития онкологии мог быть возраст Заворотнюк. Ей 48 лет.

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