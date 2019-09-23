Победившая рак Донцова пожалела Заворотнюк

Популярная писательница Дарья Донцова, в течение нескольких лет боровшаяся с онкологическим заболеванием и победившая его, заявила на передаче «Звезды сошлись» на НТВ, что долго не могла поверить в тяжелое состояние актрисы Анастасии Заворотнюк.
В августе СМИ сообщили, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» опухоль мозга. В середине сентября стало известно, что актриса частично парализована, в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее появились сообщения, что Заворотнюк пришла в себя.
«Мне ее жалко так, что я передать не могу. До слез. Но я смотрю на ужас, который творится, и я понимаю, что все мы здесь, кто сидим, точно так же под прицелом. Я сначала решила, что это неправда. Молодая, красивая Настя», — заявила автор детективов.
По просьбе ведущей Донцова высказала свое мнение о паллиативном лечении в сложных случаях. По словам писательницы, пациент с любым заболеванием — онкологическим ли, неврологическим или другим, не должен мучиться, вне зависимости от обстоятельств.
«Паллиативное лечение обеспечивает человеку нормальную жизнь в его нынешних условиях болезни», — подчеркнула Дарья Донцова.
Официальных комментариев о состоянии артистки нет. При этом «Московский комсомолец» со ссылкой на друзей семьи Анастасии Заворотнюк, которым удалось связаться с пиар-директором артистки, сообщил, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» появился шанс на выздоровление и ее состояние заметно улучшилось. 21 сентября друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров также рассказал, что актриса перенесла вторую операцию и «появилась надежда на то, что все может еще обойтись».