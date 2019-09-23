Победившая рак Донцова пожалела Заворотнюк

«Жалко до слез»: победившая рак Донцова высказалась о Заворотнюк

Популярная писательница Дарья Донцова , в течение нескольких лет боровшаяся с онкологическим заболеванием и победившая его, заявила на передаче «Звезды сошлись» на НТВ, что долго не могла поверить в тяжелое состояние актрисы Анастасии Заворотнюк

В августе СМИ сообщили, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» опухоль мозга. В середине сентября стало известно, что актриса частично парализована, в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позднее появились сообщения, что Заворотнюк пришла в себя.

«Мне ее жалко так, что я передать не могу. До слез. Но я смотрю на ужас, который творится, и я понимаю, что все мы здесь, кто сидим, точно так же под прицелом. Я сначала решила, что это неправда. Молодая, красивая Настя», — заявила автор детективов.

По просьбе ведущей Донцова высказала свое мнение о паллиативном лечении в сложных случаях. По словам писательницы, пациент с любым заболеванием — онкологическим ли, неврологическим или другим, не должен мучиться, вне зависимости от обстоятельств.

«Паллиативное лечение обеспечивает человеку нормальную жизнь в его нынешних условиях болезни», — подчеркнула Дарья Донцова.