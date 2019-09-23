Зрители уснули на концерте «Уральских пельменей»

Актер, участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников сообщил, что на одном из концертов его коллектива уснули зрители. Фото спящих людей он опубликовал на странице в Instagram.

«Веселейший концерт! Середина. Смеёмся до упаду», — так Мясников подписал снимок дремлющих в зале мужчины и женщины (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Подписчики комика начали выдвигать разные версии о спящей паре. Некоторые решили, что концерт на самом деле был веселым, а люди просто очень устали. Другие комментаторы назвали это «подставой».

«Может люди год не спали, деньги на концерт копили, и в самый нужный момент расслабились», — предположил @klim_nigmatullin.

«Это недоброжелатели! Антиреклама! Еще и в масках, чтобы скрыть смех!» — написала @marina_marneza.

Некоторые пользователи обвинили пару в неуважении к артистам или отсутствии чувства юмора и заявили, что билеты этим зрителям, скорее всего, достались в подарок.

«Видимо дети подарили билет уставшим от дачного сезона родителям))» — такую версию выдвинула @yulia_skolova.