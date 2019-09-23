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Зрители уснули на концерте «Уральских пельменей» 

Рамблер 2 часа назад
Зрители уснули на концерте «Уральских пельменей»
Фото: РИА Новости
Актер, участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников сообщил, что на одном из концертов его коллектива уснули зрители. Фото спящих людей он опубликовал на странице в Instagram.
«Веселейший концерт! Середина. Смеёмся до упаду», — так Мясников подписал снимок дремлющих в зале мужчины и женщины (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Подписчики комика начали выдвигать разные версии о спящей паре. Некоторые решили, что концерт на самом деле был веселым, а люди просто очень устали. Другие комментаторы назвали это «подставой».
«Может люди год не спали, деньги на концерт копили, и в самый нужный момент расслабились», — предположил @klim_nigmatullin.
«Это недоброжелатели! Антиреклама! Еще и в масках, чтобы скрыть смех!» — написала @marina_marneza.
Некоторые пользователи обвинили пару в неуважении к артистам или отсутствии чувства юмора и заявили, что билеты этим зрителям, скорее всего, достались в подарок.
«Видимо дети подарили билет уставшим от дачного сезона родителям))» — такую версию выдвинула @yulia_skolova.
«А я один раз уснула на концерте [лидера рок-группы «Алиса» Константина] Кинчева Так что это ничего не значит», — поделилась своей историей @tt_netokareva.
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Шоу-бизнес , Вячеслав Мясников
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