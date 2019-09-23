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Ветлицкая вернулась в РФ на заработки 

Рамблер + ещё 4 36 минут назад
Ветлицкая вернулась в Россию на заработки
Фото: РИА Новости
Певица Наталья Ветлицкая, переехавшая в Испанию в 2004 году, решила вернуться на российскую сцену. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на музыкальную корпорацию PMI, а также на источники из окружения певицы.
Глава PMI Евгений Финкельштейн рассказал изданию, что Ветлицкая сама обратилась к нему по совету коллег. По его словам, они уже встретились и обсудили детали сотрудничества.
«Наташа показалась очень милой. <…> К декабрю закончим работу над новой программой. Это будет грандиозное возвращение», — заявил Финкельштейн.
Он сообщил, что на 2020 год у Ветлицкой запланированы масштабные выступления и тур.
Финкельштейн назвал Ветлицкую уникальной артисткой, которая всегда была немного в стороне от шоу-бизнеса. При этом, по его словам, российские артисты с нетерпением ждут ее возвращения.
«Да и видели бы вы, как у нее самой горят глаза», — заключил он.
Как отмечает «СтарХит» со ссылкой на источники в окружении певицы, решение о возвращении на сцену также связано с ее финансовыми проблемами.
Наталья Ветлицкая начала музыкальную карьеру в 1980-х годах. Среди самых известных ее песен — «Посмотри в глаза», «Плейбой», «Глаза цвета виски».
По данным «СтарХита», певица решила покинуть сцену после рождения дочери в 2004 году. Последнее время она жила в небольшом испанском городе Дения.
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Шоу-бизнес , Евгений Финкельштейн , Наталья Ветлицкая , StarHit , Испания
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