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Пациентка медцентра сделала заявление о Заворотнюк 

Рамблер + ещё 12 15 минут назад
Назвавшая себя пациенткой одного из частных московских медцентров женщина заявила НТВ, что врачи прекратили лечение звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк.
В августе СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга, позднее стало известно, что состояние актрисы резко ухудшилось, она в коме и подключена к аппарату искусственного дыхания из-за чего развилась пневмония. 19 сентября Telegram-канал Mash заявил, что состояние актрисы улучшилось, она пришла в себя.
По словам пациентки частного медцентра, актриса действительно была госпитализирована 13 сентября. Она также отметила, что 15 сентября Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, однако позднее врачи прекратили лечение.
«Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…», — рассказала она.
Пациентка также заявила, что у актрисы «четвертая степень» и «ткани уже через черепушку пролазят».
Официальных комментариев о состоянии артистки нет. При этом 21 сентября друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию и «появилась надежда на то, что все может еще обойтись».
Комментарии27
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Сергей Майоров , НТВ
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