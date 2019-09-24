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Баста впервые высказался о скандальном клипе Тимати и Гуфа о Москве и оппозиции 

SPORT24.ru + ещё 1 1 час назад
Баста высказался о нашумевшем клипе Тимати и Гуфа
Фото: РИА Новости
Российский рэпер Баста поделился мнением о нашумевшем клипе Тимати и Гуфа «Москва», который они выпустили в сентябре ко Дню города.
В песне прозвучали строчки «Город, что не проводит гей-парады», «Хлопну бургер за здоровье Собянина» и «Не хожу на митинги и не втираю дичь».
В итоге работа рэперов стала рекордсменом российского YouTube по количеству дизлайков, число которых в итоге приблизилось к 1,5 млн Впоследствии Тимати удалил клип «Москва» со своего YouTube-канала.
— У рэперов, фанатов и спортсменов есть общий соблазн — со всеми пытается заигрывать государство. У кого лучше получается сопротивляться? И надо ли вообще сопротивляться?
— Конечно. Сопротивляться — в том смысле, если на тебя оказывается агрессия. А если это твои правила, взгляды, и ты любишь, к примеру, Собянина…
— Тогда так: что по клипу Тимати и Гуфа?
— Я Лешу знаю кучу лет. Он что, когда-то топил, что он герой, смелый и политически осознанный? Он всегда пел: да, я такой. А Тимати своих взглядов и не скрывал, он доверенное лицо президента, — сказал Баста в беседе с корреспондентом Sport24 Ярославом Кулеминым.
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Шоу-бизнес , Гуф , Тимати , Москва
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