Баста высказался о нашумевшем клипе Тимати и Гуфа

Баста впервые высказался о скандальном клипе Тимати и Гуфа о Москве и оппозиции

Российский рэпер Баста поделился мнением о нашумевшем клипе Тимати Гуфа «Москва», который они выпустили в сентябре ко Дню города.

В песне прозвучали строчки «Город, что не проводит гей-парады», «Хлопну бургер за здоровье Собянина» и «Не хожу на митинги и не втираю дичь».

В итоге работа рэперов стала рекордсменом российского YouTube по количеству дизлайков, число которых в итоге приблизилось к 1,5 млн Впоследствии Тимати удалил клип «Москва» со своего YouTube-канала.

— У рэперов, фанатов и спортсменов есть общий соблазн — со всеми пытается заигрывать государство. У кого лучше получается сопротивляться? И надо ли вообще сопротивляться?

— Конечно. Сопротивляться — в том смысле, если на тебя оказывается агрессия. А если это твои правила, взгляды, и ты любишь, к примеру, Собянина…

— Тогда так: что по клипу Тимати и Гуфа?

— Я Лешу знаю кучу лет. Он что, когда-то топил, что он герой, смелый и политически осознанный? Он всегда пел: да, я такой. А Тимати своих взглядов и не скрывал, он доверенное лицо президента, — сказал Баста в беседе с корреспондентом Sport24 Ярославом Кулеминым.