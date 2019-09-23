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Киркоров показал старый iPhone, выдав его за новый 

Рамблер + ещё 3 7 минут назад
Киркоров выдал старый iPhone за новый
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров опозорился перед подписчиками в Instagram, попытавшись выдать старую модель iPhone за недавно вышедший смартфон 11-го поколения, сообщает News.ru. После того, как артиста разоблачили поклонники, он быстро удалил публикацию.
По данным издания, утром 22 сентября «поп-король» записал сториз, в котором похвастался, что ему подарили новый iPhone 11 Pro Max. Артист сделал снимок на телефон и написал, что «воскресный день задался с утра».
Впрочем, внимательные подписчики быстро уличили Киркорова в обмане, распознав в «новом смартфоне» iPhone X, который был презентован компанией Apple ещё в 2017 году. Столкнувшись с критикой фанатов, певец быстро удалил пост. В настоящее время публикация в аккаунте артиста не доступна.
10 сентября на ежегодной презентации в театре имени Стива Джобса компания Apple представила три новые модели iPhone 11-й серии. Смартфоны оборудованы улучшенными камерами, дольше держат заряд батареи, а также оснащены работающим на повышенной частоте чипом. Стоимость новых смартфонов варьируется в пределах: iPhone 11 (59,99-73,99 тысячи рублей), iPhone 11 Pro (89,99-121,99 тысячи) и iPhone 11 Pro Max (99,99-131,99 тысячи).
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Шоу-бизнес , Гаджеты , Филипп Киркоров , Apple
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