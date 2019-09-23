Волочкова назвала возможную причину болезни Заворотнюк 

Анастасия Волочкова в интервью журналистам телеканала НТВ выдвинула версию о причинах заболевания Анастасии Заворотнюк. По словам танцовщицы, опухоль мозга могла развиться у актрисы вследствие экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
«Это произошло и начало именно прогрессировать — эта болезнь и опухоль — после того, как Настя сделала ЭКО — подсадку для того, чтобы иметь ребенка», — заявила Волочкова, сославшись на имеющуюся у неё информацию, источники которой балерина предпочла не указывать.
Артистка отметила, что существует «какая-то статистика», согласно которой ЭКО несёт опасность для женщин, желающих забеременеть. При этом Волочкова подчеркнула, что на развитие заболевания мог повлиять и возраст Заворотнюк (48 лет — прим. ред.).
Ранее продюсер Андрей Разин, сославшись на информацию от лечащего врача Заворотнюк, с которым он «на связи», заявил на своей странице в Instagram, что причиной болезни актрисы могли стать омолаживающие процедуры, предполагающие введение в организм стволовых клеток. По его словам, моду на инновации в косметологии в середине 2000-х годов ввела актриса Любовь Полищук. Идею Заворотнюк, которая в приватной беседе с продюсером заявила, что за омолаживающими процедурами будущее. Разин выразил обеспокоенность, что косметологические операции с не изученными до сих пор побочными эффектами могут погубить и других звёзд.