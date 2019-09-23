Волочкова назвала возможную причину болезни Заворотнюк

«Это произошло и начало именно прогрессировать — эта болезнь и опухоль — после того, как Настя сделала ЭКО — подсадку для того, чтобы иметь ребенка», — заявила Волочкова, сославшись на имеющуюся у неё информацию, источники которой балерина предпочла не указывать.

Артистка отметила, что существует «какая-то статистика», согласно которой ЭКО несёт опасность для женщин, желающих забеременеть. При этом Волочкова подчеркнула, что на развитие заболевания мог повлиять и возраст Заворотнюк (48 лет — прим. ред.).