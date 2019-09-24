Екатерина Семенова продолжит карьеру после депрессии

Екатерина Семенова поборола депрессию и готова к новым ролям

Актриса рассказала о своих романах и неудачах в карьере

Екатерина Семенова — невероятная актриса, которая может похвастаться как работами с известными режиссерами, так и романами с главными актерами своего времени. Однако Семенову как и любого человека в разное время преследовали неприятности, с которыми было не так-то просто справиться, о чем актриса откровенно рассказала в эфире одной из телепередач.

Одним из ярких любовных эпизодов был роман с Антоном Табаковым , который начался еще те времена, когда Семенова была студенткой театрального ВУЗа. Сын Табакова был старше почти на 10 лет, что не помешало паре построить серьезные отношения и даже родить сына.

Как раз в это время девушка начала стремительно худеть, чему активно способствовал Антон Табаков. Когда вес актрисы дошел до 44 килограмм, стало ясно, что девушке нужна помощь врачей. По словам Семеновой, когда мама увидела свою дочь, она расплакалась. Борьба с анорексией заняла много времени, но так и не удалось полностью ее победить: Екатерина по сей день уверена в своей полноте. Женщине даже пришлось посещать специальные группы психологической помощи.

Еще одним романтическим приключением актрисы стали отношения с сыном Любови Полищук , однако и эти отношение завершились, как и последующая связь с банкиром Ильей Медковым

Из-за постепенно сокращающихся предложений о сотрудничестве актриса впала в депрессию. По словам женщины, однажды она проснулась, поняла, что рядом нет ни достойного мужчины, ни работы, да и вообще ничего не хочется.

Дошло до того, что Екатерине потребовалась помощь психолога и прием медикаментов.

Однако работа со специалистом не прошла даром: сейчас актриса находится в приподнятом настроении и уверена, что все наладится.