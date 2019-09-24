Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Екатерина Семенова поборола депрессию и готова к новым ролям 

WomanHit.ru + ещё 2 20 минут назад
Екатерина Семенова продолжит карьеру после депрессии
Фото: РИА Новости
Актриса рассказала о своих романах и неудачах в карьере
Екатерина Семенова — невероятная актриса, которая может похвастаться как работами с известными режиссерами, так и романами с главными актерами своего времени. Однако Семенову как и любого человека в разное время преследовали неприятности, с которыми было не так-то просто справиться, о чем актриса откровенно рассказала в эфире одной из телепередач.
Одним из ярких любовных эпизодов был роман с Антоном Табаковым, который начался еще те времена, когда Семенова была студенткой театрального ВУЗа. Сын Табакова был старше почти на 10 лет, что не помешало паре построить серьезные отношения и даже родить сына.
Как раз в это время девушка начала стремительно худеть, чему активно способствовал Антон Табаков. Когда вес актрисы дошел до 44 килограмм, стало ясно, что девушке нужна помощь врачей. По словам Семеновой, когда мама увидела свою дочь, она расплакалась. Борьба с анорексией заняла много времени, но так и не удалось полностью ее победить: Екатерина по сей день уверена в своей полноте. Женщине даже пришлось посещать специальные группы психологической помощи.
Еще одним романтическим приключением актрисы стали отношения с сыном Любови Полищук, однако и эти отношение завершились, как и последующая связь с банкиром Ильей Медковым.
Из-за постепенно сокращающихся предложений о сотрудничестве актриса впала в депрессию. По словам женщины, однажды она проснулась, поняла, что рядом нет ни достойного мужчины, ни работы, да и вообще ничего не хочется.
Дошло до того, что Екатерине потребовалась помощь психолога и прием медикаментов.
Однако работа со специалистом не прошла даром: сейчас актриса находится в приподнятом настроении и уверена, что все наладится.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
WomanHit.ru: последние новости
«Вот она я»: Ольга Бузова почти села на шпагат «Вот она я»: Ольга Бузова почти села на шпагат Федор Бондарчук и Паулина Андреева: история любви и свадьбы Федор Бондарчук и Паулина Андреева: история любви и свадьбы СМИ: опухоль Заворотнюк признана неоперабельной СМИ: опухоль Заворотнюк признана неоперабельной
Комментарии
Шоу-бизнес , Илья Медков , Екатерина Семенова , Антон Табаков , Любовь Полищук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия выразила протест США
Россия выразила протест США345
Песков объяснил отличие полиции США от России
Песков объяснил отличие полиции США от России9
Захарова отреагировала на выходку США
Захарова отреагировала на выходку США315
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе15
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Названы сроки возвращения тепла в Москву
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение