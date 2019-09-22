«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию

«Я заслуживаю и 100 тысяч»: Светличная о своей пенсии

Публика широко обсуждает появившиеся в средствах массовой информации данные о том, какие пенсии получают российские звезды.

Одной из самых обеспеченных государством пенсионерок назвали Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную , она ежемесячно получает около 50 тысяч рублей.

Журналисты обратились к звезде за комментариями. Однако внезапный интерес к ее доходам Светличную не обрадовал.