«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию

Публика широко обсуждает появившиеся в средствах массовой информации данные о том, какие пенсии получают российские звезды.
Одной из самых обеспеченных государством пенсионерок назвали Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, она ежемесячно получает около 50 тысяч рублей.
Журналисты обратились к звезде за комментариями. Однако внезапный интерес к ее доходам Светличную не обрадовал.
«Буквально за полтора года Собянин заслуженным артистам добавил 30 тысяч. А что это вас так интересует? Вы как будто с претензией. Я заслуживаю, может быть, и 100 тысяч, понимаете?», — приводит слова артистки радиостанция «Говорит Москва».