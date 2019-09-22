«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию

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«Я заслуживаю и 100 тысяч»: Светличная о своей пенсии 

Рамблер 44 минуты назад
Публика широко обсуждает появившиеся в средствах массовой информации данные о том, какие пенсии получают российские звезды.
Одной из самых обеспеченных государством пенсионерок назвали Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, она ежемесячно получает около 50 тысяч рублей.
Журналисты обратились к звезде за комментариями. Однако внезапный интерес к ее доходам Светличную не обрадовал.
«Буквально за полтора года Собянин заслуженным артистам добавил 30 тысяч. А что это вас так интересует? Вы как будто с претензией. Я заслуживаю, может быть, и 100 тысяч, понимаете?», — приводит слова артистки радиостанция «Говорит Москва».
Шоу-бизнес , Видео , Светлана Светличная , Радиостанция "Говорит Москва"
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