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Гагарина попала под капельницу 

Рамблер + ещё 8 50 минут назад
Гагарина попала под капельницу
Фото: globallookpress.com
Певица Полина Гагарина рассказала поклонникам в Instagram, что заболела, поделившись методами лечения.
«Болеть — не только неприятно, но ещё и очень грустно. Невероятно скучаю, но берегу голос и себя», — написала певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Она также разместила в stories видеозапись, на которой лежит под капельницей, и фото с иглоукалывания.
В комментариях к записям Полины Гагариной пользователи соцсети и коллеги певицы пожелали ей здоровья и отметили, что для выздоровления приходится терпеть неприятные процедуры.
«Когда надо выздороветь, человек готов на все. Моя хорошая, очень сочувствую, это неприятная процедура», — написала под фото с иглоукалыванием певица Валерия.
«Выздоравливайте, берегите себя, отдыхайте», — пожелала katyaa_0501.
«Не болеть! Ждем на концерте в Калининграде», — отметила tkurilenko81.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Шоу-бизнес , Другое , Евровидение , Полина Гагарина , Валерия
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