Гагарина попала под капельницу 

Певица Полина Гагарина рассказала поклонникам в Instagram, что заболела, поделившись методами лечения.
«Болеть — не только неприятно, но ещё и очень грустно. Невероятно скучаю, но берегу голос и себя», — написала певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Она также разместила в stories видеозапись, на которой лежит под капельницей, и фото с иглоукалывания.
В комментариях к записям Полины Гагариной пользователи соцсети и коллеги певицы пожелали ей здоровья и отметили, что для выздоровления приходится терпеть неприятные процедуры.
«Когда надо выздороветь, человек готов на все. Моя хорошая, очень сочувствую, это неприятная процедура», — написала под фото с иглоукалыванием певица Валерия.
«Выздоравливайте, берегите себя, отдыхайте», — пожелала katyaa_0501.
«Не болеть! Ждем на концерте в Калининграде», — отметила tkurilenko81.