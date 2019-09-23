Гагарина попала под капельницу

«Болеть — не только неприятно, но ещё и очень грустно. Невероятно скучаю, но берегу голос и себя», — написала певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Она также разместила в stories видеозапись, на которой лежит под капельницей, и фото с иглоукалывания.

В комментариях к записям Полины Гагариной пользователи соцсети и коллеги певицы пожелали ей здоровья и отметили, что для выздоровления приходится терпеть неприятные процедуры.

«Когда надо выздороветь, человек готов на все. Моя хорошая, очень сочувствую, это неприятная процедура», — написала под фото с иглоукалыванием певица Валерия.

«Выздоравливайте, берегите себя, отдыхайте», — пожелала katyaa_0501.