Жена Игоря Николаева удивила мужа поздравлением

Уральская супруга композитора Игоря Николаева трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы. На личной странице в Instagram она разместила совместный снимок и подписала его названием своей песни «Я не могу без тебя». Проскурякова вспомнила, что написала и исполнила трек осенью 2006 года, а уже спустя 4 года — в 2010 она стала супругой Николаева.
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«Не могу без тебя» … Эта песня была написана мною осенью 2006 года, а осенью 2010-го мы стали мужем и женой! С годовщиной нас @igor_nikolaev_music! I ❤️you! #9лет #9летвбраке #я #немогубезтебя #itunes piano — @tanyagayvor ✌🏻😉 муз. и сл. — Ю. Проскурякова Видео — @ksusound Фото — @marinagolova P. s. Ссылка на песню в шапке профиля!
Следящие за развитием пары фолловеры также поспешили поздравить семью. Они отметили, что Николаев и Проскурякова созданы друг для друга. «Живите долго — долго, счастливо, дружно, дорожите друг другом. Всего вам самого, самого наилучшего», — пишут они.
Ранее стало известно, что дочь Игоря Николаева получила «новое имя». Родители девочки опубликовали ролик, на котором малышка исполняет песню на гармошке под «сценическим псевдонимом».