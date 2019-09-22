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Анастасия Волочкова назвала своё второе прозвище 

News.ru 57 минут назад
Волочкова назвала свое второе прозвище
Фото: Instagram
Экс-балерина Анастасия Волочкова, призналась, что кроме «повелительницы шпагатов» у неё есть ещё одно прозвище.
Танцовщица рассказала, что является страстной поклонницей русской бани, а в парилке она может выдержать температуру, которую выдержит даже не всякий крепкий мужчина.
Именно из-за этого увлечения, по словам Волочковой, у неё появилось прозвище «гроза банщиков».
На своей странице в Instagram артистка поделилась очередной фотографией, на которой она запечатлена без одежды сначала в парилке с веником в руках, а после в бочке с холодной водой.
Кроме того, балерина поделилась с поклонниками рецептами красоты. Она призналась, что кладёт на раскалённые камни пищевую соль, которая образует полезное минеральное облако.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Поскольку я являюсь настоящим фанатом русской дровяной бани и искусства парения с 13 ти лет, могу с уверенностью сказать, что парение в сочетании с холодной водой чудодейственно влияет на организм и здоровье!🙏 Я очень мощно выдерживаю пар на удивление всем банщикам, которые говорят, что даже мужчины так сильно не парятся и называют меня "гроза банщиков"😂 Дома у меня своя авторская баня. Выполненная с дизайном в балетном стиле. 👯‍♀️Очень важна правильная выкладка печи. На камни мы еще кладем горную соль. Соляной пар полезнее, чем поддавать на камни отвар трав или настойки и масла… Я еще делаю так: посыпаю на камни обычную мелкую пищевую соль и затем на камни можно поливать воду. Белое облако окутывает парную, а легкие и кожа очищаются. Помните, я говорила о том, что соль не ем вообще, потому что она задерживает воду в организме? Но! В бане соль как наружное средство незаменимо, потому что соль, нанесенная на тело или в виде пара, как раз выводит жидкость из организма!👍 И если вы нанесете соль на тело, просто как скраб и посидите пропотев в парной, вы увидите состояние кожи и вам не понадобится крем для тела. Но в бане для меня главное -это контраст 4 х температур! Это и дает силу, а не расквашенность после бани. Я многим поделюсь. Так много хочется сказать, но эта писанина, может и не так интересна. Давайте я видео буду записывать наглядно? Пишите, что интересно. 🐣 Только вас так вновь мноооого😊🙈🌺, что я не всем успеваю ответить и не всех прочитать. Но справимся же?😉 Подскажите, в пост или в сториз кидать лучше?🐣 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом #баня

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ранее News.ru писал о том, что экс-балерина Анастасия Волочкова вновь стала объектом насмешек в Сети. В этот раз поводом для критики стала изменившаяся внешность звезды после резкого похудения.
Роман на работе
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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