Волочкова назвала свое второе прозвище

Анастасия Волочкова назвала своё второе прозвище

Экс-балерина Анастасия Волочкова , призналась, что кроме «повелительницы шпагатов» у неё есть ещё одно прозвище.

Танцовщица рассказала, что является страстной поклонницей русской бани, а в парилке она может выдержать температуру, которую выдержит даже не всякий крепкий мужчина.

Именно из-за этого увлечения, по словам Волочковой, у неё появилось прозвище «гроза банщиков».

На своей странице в Instagram артистка поделилась очередной фотографией, на которой она запечатлена без одежды сначала в парилке с веником в руках, а после в бочке с холодной водой.

Ранее News.ru писал о том, что экс-балерина Анастасия Волочкова вновь стала объектом насмешек в Сети. В этот раз поводом для критики стала изменившаяся внешность звезды после резкого похудения.