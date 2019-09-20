Чай с коньяком: друзья о зависимости Светланы Моргуновой 

Светлана Моргунова может добавить в чай 30 капель коньяка, но это не беда, заявил «Дням.ру» ее коллега Владимир Березин.
79-летняя Моргунова — теле— и радиоведущая, Народная артистка России, кавалер ордена Дружбы. Она была диктором Центрального телевидения СССР, вела программу «Время» и многие выпуски «Голубого огонька».
Год назад в эфир вышел посвященный ей эпизод шоу «Пусть говорят». В ходе него было высказано предположение, что Моргунова зависима от алкоголя.
Ее друг и коллега Владимир Березин это опровергает. Он рассказал, что видел Моргунову в конце августа 2019-го на открытии памятника Иосифу Кобзону, и подчеркнул, что ее физическая форма соответствует ее биологическому возрасту.
По словам диктора, Моргунова следит за здоровьем до крайности щепетильно, потому что из-за жизни, проведенной на шпильках, болят ноги, зависимостей не имеет, а то, что в чай, который пьет, добавляет 30 капель коньяка, беды нет.
«Она заслужила право жить бытом, а не искусством, быть просто пенсионеркой, быть просто бабушкой», — уверен Владимир Березин.