Чай с коньяком: друзья о зависимости Светланы Моргуновой

79-летняя Моргунова — теле— и радиоведущая, Народная артистка России , кавалер ордена Дружбы. Она была диктором Центрального телевидения СССР, вела программу «Время» и многие выпуски «Голубого огонька».

Год назад в эфир вышел посвященный ей эпизод шоу «Пусть говорят». В ходе него было высказано предположение, что Моргунова зависима от алкоголя.

Ее друг и коллега Владимир Березин это опровергает. Он рассказал, что видел Моргунову в конце августа 2019-го на открытии памятника Иосифу Кобзону , и подчеркнул, что ее физическая форма соответствует ее биологическому возрасту.

По словам диктора, Моргунова следит за здоровьем до крайности щепетильно, потому что из-за жизни, проведенной на шпильках, болят ноги, зависимостей не имеет, а то, что в чай, который пьет, добавляет 30 капель коньяка, беды нет.