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Лолите ищут нового мужа на Рублёвке 

Рамблер 1 час назад
Лолите ищут нового мужа на Рублёвке
Фото: РИА Новости
Модель Алёна Кравец ищет певице Лолите нового мужа среди обитателей элитных коттеджей на Рублёвском шоссе, сообщает «Собеседник.ru». В качестве кандидатов на роль супруга подбираются депутаты, сенаторы, главы крупных корпораций. Однако, по словам самой Милявской, к новым отношениям она ещё не готова.
Кравец заявила, что расставание Лолиты с теннисистом Дмитрием Ивановым стало для неё шоком, поскольку их связь казалась модели идеальной. При этом она подчеркнула что «остаться одной в 55 лет — серьёзное испытание», поэтому она решила помочь певице в поисках нового мужа.
«Среди моих знакомых много завидных холостяков — с домами, машинами, яхтами. И внешне симпатичные, и в штанах у них все нормально. Именно на Рублевке надо искать мужика Лолите — серьезного, основательного», — отметила Кравец.
Модель подчеркнула, что имеет опыт в сватовстве, поскольку уже пристроила подруг, которые «и внешне хуже, и внутри не Эйнштейны».
«Тут медлить нельзя — пропадает классная баба. Будем действовать смело и решительно. Надеюсь, в новом году уже погуляем на свадьбе!» — резюмировала она.
По данным издания, Лолита не торопится заводить новые отношения. Большую часть свободного времени она проводит н загородной даче в подмосковной Рузе.
«К новой любви я пока не готова. Должно пройти время, чтобы не испортить жизнь какому-то человеку и не использовать его как заменитель. Клин клином не вышибается», — заявила певица.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Дмитрий Иванов , Алена Кравец
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