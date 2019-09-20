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Книги Бузовой подешевели до 10 рублей 

Рамблер 1 час назад
Книги Бузовой подешевели до 10 рублей
Фото: РИА Новости
Книги Ольги Бузовой совершенно не интересуют жителей России, сообщает «Комсомольская правда». Романы певицы опустились в цене с нескольких тысяч рублей до десяти. Издатели оценивают ущерб в 12 миллионов рублей.
По данным издания, Бузова амбициозно ворвалась на книжные рынки. Изначально роман «Цена счастья», в котором звезда рассказывала о своих отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым, стоил 1700 рублей. При этом россиянам также была доступна лимитированная версия издания, с которым вместе шёл флакон духов, аромат которых якобы разработала сама певица в Германии. Стоимость комплекта составляла 5000 рублей. Помимо этого, на книжных полках представлены другие произведения Бузовой: «Роман с Бузовой. История самой красивой любви», «Роман с Бузовой. Любовь online» и «Дело в шпильке»
Ни одно из них, по словам автора статьи, не интересует российского читателя. Из всего распечатанного тиража, насчитывающего 10 тысяч экземпляров, продана третья часть. Магазины, чтобы избавиться от книг Бузовой, опустили цены на них до нижнего предела: сначала до 49 рублей, затем и вовсе до 9,9 рубля. Издатели оценили ущерб от писательского таланта певцы в 12 миллионов рублей.
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Комментарии10
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Комсомольская правда
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