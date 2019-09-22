Бледанс рассказала, куда уехала после операции

Эвелина давно планировала сделать операцию на глазах, чтобы восстановить зрение.

Эту тему она обсуждала со своими поклонниками. В итоге медицинское действо состоялось, и результатами артистка была очень довольна.

Однако через некоторое время появились проблемы. Звезда начала жаловаться на жжение в глазах, потом стали самопроизвольно течь слезы.

Капли и мази не особенно помогли, Бледанс едва выдержала очередные съемки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 21 Сен 2019 в 10:31 PDT В итоге Эвелина приняла решение отдохнуть и подлечиться в одном из пансионатов Горного Алтая, о чем и сообщила в инстаграме подписчикам.