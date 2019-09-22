Бледанс рассказала, куда уехала после операции 

Эвелина давно планировала сделать операцию на глазах, чтобы восстановить зрение.
Эту тему она обсуждала со своими поклонниками. В итоге медицинское действо состоялось, и результатами артистка была очень довольна.
Однако через некоторое время появились проблемы. Звезда начала жаловаться на жжение в глазах, потом стали самопроизвольно течь слезы.
Капли и мази не особенно помогли, Бледанс едва выдержала очередные съемки.
В итоге Эвелина приняла решение отдохнуть и подлечиться в одном из пансионатов Горного Алтая, о чем и сообщила в инстаграме подписчикам.
«После сложных гастролей и сквозняковых павильонных съемок я поняла, что мне срочно нужна подзарядка! Да и внезапные слёзы в течении последних дней подсказали мне, что надо укрепить энергетическое поле. Я собралась и в ночь улетела на Горный Алтай».