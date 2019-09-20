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Семья Заворотнюк отказалась от помощи сторонних врачей 

Рамблер 1 час назад
Семья Заворотнюк отказалась от помощи сторонних врачей
Фото: РИА Новости
Семья Анастасии Заворотнюк отказалась от помощи сторонних специалистов, передает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что регламент клиники, где проходит лечение актриса, позволяет привлекать сторонних врачей для консультаций. После того как СМИ начали муссировать тему болезни Заворотнюк, несколько специалистов предложили лечащим актрису медикам свою помощь, однако все предложения были отвергнуты по просьбе семьи пациентки.
По информации Mash, сейчас Анастасия Заворотнюк находится в терапевтическом отделении, ее состояние оценивается как тяжелое.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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