СМИ узнали о мести Долиной за измену мужа

По данным издания, Спицын часто привозил из путешествий фигурки, таблички, бутылки из-под рома и виски, шляпы и другие «пиратские» вещи. «Экспресс-газета» утверждает, что певица узнала об измене супруга и избавилась примерно от половины коллекции, выбросив и разбив вещи.

Также она избавилась от теннисного стола, который был для них с мужем одним из любимых видов спортивного развлечения. По данным «Экспресс-газеты», теперь вместо теннисного стола в ее беседке стоит бильярд.

Год назад «Комсомольская правда» рассказала о расставании Долиной и Спицына после 20 лет совместной жизни. Газета ссылалась на актера Станислава Садальского и второго мужа Долиной Виктора Митязова.

Митязов говорил, что у Спицына родился ребенок от другой женщины. При этом он остался директором Долиной.