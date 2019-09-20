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СМИ узнали о мести Долиной за измену мужа 

Рамблер 15 минут назад
СМИ узнали о мести Долиной за измену мужа
Фото: РИА Новости
«Экспресс-газета» сообщает, что певица Лариса Долина после расставания с продюсером Ильей Спицыным разбила его пиратскую коллекцию.
По данным издания, Спицын часто привозил из путешествий фигурки, таблички, бутылки из-под рома и виски, шляпы и другие «пиратские» вещи. «Экспресс-газета» утверждает, что певица узнала об измене супруга и избавилась примерно от половины коллекции, выбросив и разбив вещи.
Также она избавилась от теннисного стола, который был для них с мужем одним из любимых видов спортивного развлечения. По данным «Экспресс-газеты», теперь вместо теннисного стола в ее беседке стоит бильярд.
Год назад «Комсомольская правда» рассказала о расставании Долиной и Спицына после 20 лет совместной жизни. Газета ссылалась на актера Станислава Садальского и второго мужа Долиной Виктора Митязова.
Митязов говорил, что у Спицына родился ребенок от другой женщины. При этом он остался директором Долиной.
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Шоу-бизнес , Лариса Долина , Илья Спицын , Экспресс-газета , Комсомольская правда
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