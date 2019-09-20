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У Паука из «Коррозии металла» в суде случился приступ 

Рамблер 1 час назад
У Паука из «Коррозии металла» в суде случился приступ
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий почувствовал себя плохо у здания Мытищинского суда Москвы, куда он приехал для участия в процессе по делу о нетрезвом вождении. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на представителя музыканта Марию Рунову.
По ее словам, Троицкий сначала почувствовал тяжесть в груди, а когда вышел покурить на улицу, его состояние ухудшилось.
«<… > У него периодически сердцебиение сбивалось, отдавало в левую руку. У суда он вышел покурить, я смотрю, он буквально сползает по стенке», — рассказала Рунова.
Троицкому вызвали скорую, приехавшие врачи осмотрели музыканта и посоветовали ему отправиться в больницу. Врачи диагностировали у Троицкого запущенную гипертонию второй стадии.
Музыкант отказался от госпитализации и после укола поехал домой.
В июне этого года СМИ написали о задержании Троицкого в Мытищах по подозрению в нетрезвом вождении. По данным ТАСС, в ГИБДД заявили, что «по первичным признакам» он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
Инспекторы установили, что ранее его уже лишали прав. В его отношении составили административный протокол по статье 12.26 (невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования). ТАСС отмечает, что Троицкий вину не признал.
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Шоу-бизнес , ГИБДД , ИТАР-ТАСС , Москва
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