У Паука из «Коррозии металла» в суде случился приступ

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий почувствовал себя плохо у здания Мытищинского суда Москвы , куда он приехал для участия в процессе по делу о нетрезвом вождении. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на представителя музыканта Марию Рунову.

По ее словам, Троицкий сначала почувствовал тяжесть в груди, а когда вышел покурить на улицу, его состояние ухудшилось.

«<… > У него периодически сердцебиение сбивалось, отдавало в левую руку. У суда он вышел покурить, я смотрю, он буквально сползает по стенке», — рассказала Рунова.

Троицкому вызвали скорую, приехавшие врачи осмотрели музыканта и посоветовали ему отправиться в больницу. Врачи диагностировали у Троицкого запущенную гипертонию второй стадии.

Музыкант отказался от госпитализации и после укола поехал домой.

В июне этого года СМИ написали о задержании Троицкого в Мытищах по подозрению в нетрезвом вождении. По данным ТАСС, в ГИБДД заявили, что «по первичным признакам» он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Инспекторы установили, что ранее его уже лишали прав. В его отношении составили административный протокол по статье 12.26 (невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования). ТАСС отмечает, что Троицкий вину не признал.