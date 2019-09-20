Болезнь Заворотнюк связали с процедурой ЭКО

Друг семьи актрисы Анастасии Заворотнюк , борющейся с раком в одной из столичных клиник, сообщил, что болезнь артистки может быть связана с процедурой ЭКО, пишет сайт KP.Ru.

По его словам, Заворотнюк сделала ЭКО, чтобы родить третьего ребёнка год назад. За год до этого она проходила процедуру МРТ головного мозга, и никаких опухолей выявлено не было.

«Болезнь была выявлена только после родов», — рассказал друг семьи актрисы.

Более того, по его словам, 47-летняя актриса была вынуждена принимать гормональные средства, что могло спровоцировать рак. Ранее НСН писала, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы. По данным некоторых изданий, её состояние улучшилось, а сообщения о коме были ложными.

Как пишут «Дни.ру», сейчас актрисе проводят курсы лучевой терапии.