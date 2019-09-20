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Болезнь Заворотнюк связали с процедурой ЭКО 

Национальная Служба Новостей + ещё 7 2 часа назад
Болезнь Заворотнюк связали с процедурой ЭКО
Фото: РИА Новости
Друг семьи актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком в одной из столичных клиник, сообщил, что болезнь артистки может быть связана с процедурой ЭКО, пишет сайт KP.Ru.
По его словам, Заворотнюк сделала ЭКО, чтобы родить третьего ребёнка год назад. За год до этого она проходила процедуру МРТ головного мозга, и никаких опухолей выявлено не было.
«Болезнь была выявлена только после родов», — рассказал друг семьи актрисы.
Более того, по его словам, 47-летняя актриса была вынуждена принимать гормональные средства, что могло спровоцировать рак. Ранее НСН писала, что Анастасия Заворотнюк вышла из комы. По данным некоторых изданий, её состояние улучшилось, а сообщения о коме были ложными.
Как пишут «Дни.ру», сейчас актрисе проводят курсы лучевой терапии.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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