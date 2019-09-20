Кардашьян показала пораженное псориазом лицо

В Instagram-аккаунте проекта Poosh появилась фотография лица Ким Кардашьян , поражённого кожным заболеванием. По заявлению звёзды, она с детства болеет псориазом.

Публикация появилась в ленте 19 сентября. На фотографии хорошо заметны яркие красные пятна на щеках, лбу и подбородке Кардашьян.

«Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь», — приводит Poosh слова актрисы.

По данным Lenta.ru, Кардашьян рассказала Poosh, что болезнь впервые проявила себя, когда ей было 13 лет. При этом в определённые периоды жизни Крисе удавалось побороть недуг, но время от времени он возвращается. Звезда также подчеркнула, что раньше сильно переживала по поводу своего внешнего вида, но сегодня она принимает себя такой какая есть.

Кардашьян не впервые показывает подписчикам последствия заболевания. Так в 2018 году актриса поделилась с поклонниками, что ей уже не удаётся скрывать болезнь, поэтому она всерьёз задумывается о лечении.

В марте 2019 года звезда продемонстрировала большие красные пятна на щеках, отметив, что болезнь прогрессирует.