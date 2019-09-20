Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером

Канье Уэст впервые стал самым высокооплачиваемым рэпером по версии Forbes

Годовой доход Уэста составил $150 млн Помимо доходов от своего творчества, в 2019 году музыкант выпустил коллекцию спортивной обуви Yeezy совместно с Adidas. Предполагают, что в этом году их продажи превысят $1,5 млрд

Рэпер впервые возглавил этот список, сместив лидера прошлого года Jay-Z, который за отчетный период заработал $81 млн В конце 2018 года завершился его совместный мировой тур On The Run II с женой певицей Бейонсе.

Совместный доход 20 самых высокооплачиваемых рэперов в этом году составил $860 млн — это на треть больше, чем $648 млн в прошлом году.