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Канье Уэст впервые стал самым высокооплачиваемым рэпером по версии Forbes 

RTVI 2 часа назад
Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером
Фото: Reuters
Годовой доход Уэста составил $150 млн Помимо доходов от своего творчества, в 2019 году музыкант выпустил коллекцию спортивной обуви Yeezy совместно с Adidas. Предполагают, что в этом году их продажи превысят $1,5 млрд
Рэпер впервые возглавил этот список, сместив лидера прошлого года Jay-Z, который за отчетный период заработал $81 млн В конце 2018 года завершился его совместный мировой тур On The Run II с женой певицей Бейонсе.
Третье место в рейтинге досталось канадскому рэперу Дрейку (он заработал $75 млн). Среди лидеров списка Forbes также оказались Дидди, Трэвис Скотт, Эминем, DJ Khaled, Кендрик Ламар, Migos и Дональд Гловер (Чайлдиш Гамбино).
Совместный доход 20 самых высокооплачиваемых рэперов в этом году составил $860 млн — это на треть больше, чем $648 млн в прошлом году.
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Шоу-бизнес , Эминем , Кендрик Ламар , Трэвис Скотт , Дональд Гловер , Forbes
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