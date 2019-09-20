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Макс Фадеев займется образованием россиян 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Макс Фадеев займется образованием россиян
Фото: РИА Новости
Максим Фадееев на своей странице в Instagram объявил о возможном открытии онлайн-школы по сольфеджио. Продюсер через свой аккаунт в соцсети решил выяснить потребительский спрос на услугу, устроив опрос среди своих подписчиков.
«Друзья, как вы относитесь к онлайн-образованию? Я спрашиваю это не просто так. Я давно задумываюсь о создании онлайн-школы», — написал Фадеев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Продюсер подчеркнул, что популярность дистанционного обучения растёт год от года. При этом он заявил, что, по его мнению, онлайн-уроки вряд ли могут заменить очные занятия.
«Но если смотреть на это как на дополнительное образование, то здесь точно одни плюсы», — отметил музыкальный деятель.
По его словам, он давно вынашивал идею о создании собственной онлайн-курсов по сольфеджио. При этом Фадеев решил выяснить у подписчиков, интересна было бы им пройти обучение у известного певца и продюсера.
Пользователи соцсети живо откликнулись на призыв музыканта делиться своими гениями в комментариях.
«Я бы с удовольствием просматривал данные курсы, несмотря на то, что закончил музыкальную школу», — заявил пользователь под ником evgeniybobuh.
«Конечно, стоящие курсы по сольфеджио — это редкость. Думаю, у вас они будут точно стоящие!» — отметил roman_schmieder.
«Я буду одной из первых ваших студенток», — пообещала prorokova_ann.
Спустя неполные сутки после публикации пост набрал почти 15 тысяч лайков.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Макс Фадеев
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