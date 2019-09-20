Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Седокова оказалась злостной неплательщицей 

Рамблер + ещё 2 20 минут назад
Экс-солистка «ВИА ГРА» Анна Седокова с удивлением для себя обнаружила, что является злостной неплательщица коммунальных платежей, сообщает Starhit. По словам певицы, квитанции на оплату до неё просто не доходили.
Когда артистка наконец получила платёжные документы, оказалось, что за несколько месяцев она задолжала десятки тысяч рублей.
«Прислали квитанцию на оплату коммунальных в новой квартире — 35 тысяч рублей. Оказалось, просто ранее квитанции не доходили, и это первый счет за все месяцы. Смирилась. Через 30 минут узнала, что счетов в два раза больше», — заявила Седокова.
Ранее еще более злостной неплательщицей счетов за «коммуналку» называли певицу Лолиту Милявскую. Товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» подало против артистки иск, в котором потребовало взыскать с певицы долг в размере 760 тысяч рублей за оказанные ей жилищно-коммунальные услуги. По словам артистки, ТСЖ обманывало ее, вынуждая платить за услуги ЖКХ по 80 тысяч рублей, и отказываясь объяснять, почему так много. Кроме того, уверяла певица, ТСЖ врет об отсутствии у Милявской приборов учета.
В результате первая судебная инстанция встала на сторону московских коммунальщиков. Однако впоследствии певица выиграла апелляцию.
Комментарии12
Шоу-бизнес , Видео , Лолита Милявская , Анна Седокова , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все плохо»: переписка убившего коллег полицейского
«Все плохо»: переписка убившего коллег полицейского108
От чего содрогнется Москва
От чего содрогнется Москва14
Не уклониться: Призывников ждет нововведение
Не уклониться: Призывников ждет нововведение136
Сообщение «дочери» Заворотнюк оказалось фейком
Сообщение «дочери» Заворотнюк оказалось фейком21
Медведь убил россиянина
Медведь убил россиянина
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение