Седокова оказалась злостной неплательщицей

Экс-солистка «ВИА ГРА» Анна Седокова с удивлением для себя обнаружила, что является злостной неплательщица коммунальных платежей, сообщает Starhit. По словам певицы, квитанции на оплату до неё просто не доходили.

Когда артистка наконец получила платёжные документы, оказалось, что за несколько месяцев она задолжала десятки тысяч рублей.

«Прислали квитанцию на оплату коммунальных в новой квартире — 35 тысяч рублей. Оказалось, просто ранее квитанции не доходили, и это первый счет за все месяцы. Смирилась. Через 30 минут узнала, что счетов в два раза больше», — заявила Седокова.

Ранее еще более злостной неплательщицей счетов за «коммуналку» называли певицу Лолиту Милявскую . Товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» подало против артистки иск, в котором потребовало взыскать с певицы долг в размере 760 тысяч рублей за оказанные ей жилищно-коммунальные услуги. По словам артистки, ТСЖ обманывало ее, вынуждая платить за услуги ЖКХ по 80 тысяч рублей, и отказываясь объяснять, почему так много. Кроме того, уверяла певица, ТСЖ врет об отсутствии у Милявской приборов учета.

В результате первая судебная инстанция встала на сторону московских коммунальщиков. Однако впоследствии певица выиграла апелляцию.