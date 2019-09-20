«Бессовестная!»: как Пугачева осадила Собчак

«Бессовестная!»: Пугачева осадила Собчак

Примадонна назвал телеведущую «бессовестной» и подчеркнула, что ей до уровня певца «ещё расти и расти».

По данным издания, которое сослалось на слова музыкального критика Сергея Соседова , инцидент произошёл несколько лет назад на фестивале «Новая волна» в Юрмале. Собчак была приглашена на концерт в качестве ведущей. Журналистка объявляла всех выходящих на сцену артистов в ироничной манере. Когда очередь докладом Киркорова, бывшая ведущая «Дома-2» упомянула, что «король уже не тот».

Позже за кулисами Соседов стал свидетелем того, как Алла Пугачёва отчитала Собчак за фривольное поведение. Она пристыдила ведущую, подчеркнув, что она «не имеет права» плохо отзываться о певце, поскольку ей до него «расти и расти». Примадонна назвала журналистку «бессовестной» и поинтересовалась, знает ли как «работает и вкалывает» Киркоров.

Соседов подчеркнул, что Собчак ничего не возразила певце, а позже пояснила критику, что «Пугачёва имеет право критиковать любого».