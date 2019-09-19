Словно йети: Лолита появилась в «странном» наряде

Словно йети: Лолита появилась на сцене в «странном» наряде от Игоря Гуляева

Несмотря на все невзгоды, Лолита продолжает работать и все свои эмоции выплескивает на сцене. На днях она выступила на сцене в рамках проекта «Три аккорда». Певица исполнила душещипательную композицию «Папа». При этом перед публикой артистка появилась в весьма необычном наряде. Она была облачена в короткое платье свободного кроя с принтом и бахромой по низу. В таком наряде Милявская напоминала йети.

Сама она с иронией отозвалась о своем образе.

«Это снято из зала на концерте «Три Аккорда». Вчера в одном месте слова забыла. Спасибо Андрею Дроздову у рояля, поймал. Мой любимый Гуляев придумал мне странный наряд, в котором легко жить», — написала Лолита.

Поклонники отметили, что причудливое платье очень идет певице. Они также были растроганы ее исполнение лирической композиции. «До мурашек», «Шикарно! И песня, и Лолита», «Вы настоящая до последней капли, ноты, звука! Очень люблю», «Песня очень понравилась, трогательная, жизненная», «В этом наряде девочка-девочка», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Милявская и раньше облачалась в наряд Игоря Гуляева. Она любит заглядывать к нему в магазин и выбирать необычные костюмы и платья.