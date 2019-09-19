Проклятие «прекрасной няни»: «двойник» Заворотнюк из США боролась с раком

Но, оказывается, проклятие распространяется не только на российских актеров.

Герои телехита «Няня», который шел в Америке с 1993 по 1999 годы (российская «Моя прекрасная няня» стала адаптацией — ред.), тоже столкнулись с серьезными проблемами.

Главную роль в заокеанском хите сыграла актриса Фрэнсин Дрешер — она лично придумала всю историю от начала до конца, а потом блестяще сыграла саму себя.

«Безусловно, «Няня» это лучшее, что со мной случалось!», — признавалась после успешного сериала американская актриса.

За свою роль она получила две премии «Эмми» и удостоилась двух номинаций «Золотого глобуса». Но головокружение от успеха длилось недолго. Сразу после окончания сериала, в июне 2000 года, вечно занятой актрисе пришлось резко остановиться, сообщает сайт Dni.ru.

В 42 года врачи диагностировали у нее рак матки. Жизнь полетела под откос.

Фрэнсис Дрешер признавалась, что не знала, как жить дальше.

«У меня было все: прекрасный дом, чудесные друзья и муж, с которым мы вместе создали «Няню»… И вдруг — приговор врачей», — рассказывала актриса.

Целых два года она боролась со страшной болезнью и смогла ее победить. Причем справиться с онкологией удалось благодаря лечебным китайским травам.

«Я пила настои в течение двух лет, и мой организм очистился. Так я победила самую опасную болезнь и хочу всем рассказать об этом. Сила находится в нас самих, и это лучшее лекарство», — признается Фрэнсис Дрешер.

Исцеление актриса приняла, как подарок судьбы и решила, что теперь должна помогать всем, кто страдает от онкологии. Она не жалеет денег и помогает людям по всему миру.

После чудесного исцеления Дрешер создала фонд в поддержку женщин, страдающих от рака. Главная цель организации — обеспечить раннюю диагностику болезни, для чего актриса и меценаты не жалеют денег. Свою программу 61-летняя Дрешер и сегодня несет по всему миру, разъезжая по странам в качестве посла по вопросам здравоохранения женщин.

Что касается российской актрисы, если верить слухам, то с онкологией она борется уже почти год. Точный диагноз Заворотнюк не известен, но предположительно, это тот же вид, который унес жизнь Жанны Фриске, сообщает сайт Радио «КП».