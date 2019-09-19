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Семья Заворотнюк не платит за лечение актрисы в частной больнице 

News.ru 2 часа назад
Лечение Заворотнюк в частной клинике оказалось бесплатным
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
Актриса Анастасия Заворотнюк получает бесплатную медицинскую помощь в одной из лучших частных больниц Москвы благодаря помощи друзей.
Семья актрисы «не платит за нахождение в клинике ни копейки». Она уже прошла курсы лучевой терапии за счёт полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
Друзья сумели привязать её по полису ОМС к одной из лучших частных больниц Москвы, — передаёт URA.RU.
По данным Telegram-канала Baza, Заворотнюк не впадала в кому и у неё не было пневмонии.
Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как писал News.ru, продюсер Бари Алибасов заявил, что общественность должна перестать лезть в жизнь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая совсем недавно пришла в сознание после медикаментозной комы.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Бари Алибасов , РИА Ura.ru , Москва
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