Лечение Заворотнюк в частной клинике оказалось бесплатным

Актриса Анастасия Заворотнюк получает бесплатную медицинскую помощь в одной из лучших частных больниц Москвы благодаря помощи друзей.
Семья актрисы «не платит за нахождение в клинике ни копейки». Она уже прошла курсы лучевой терапии за счёт полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).
Друзья сумели привязать её по полису ОМС к одной из лучших частных больниц Москвы, — передаёт URA.RU.
По данным Telegram-канала Baza, Заворотнюк не впадала в кому и у неё не было пневмонии.
Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как писал News.ru, продюсер Бари Алибасов заявил, что общественность должна перестать лезть в жизнь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая совсем недавно пришла в сознание после медикаментозной комы.