Богомолова заметили без обручального кольца

Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram кадр из фотосессии для журнала Tatler.

На снимке взъерошенный режиссер стоит у сетки-рабицы и держится за воротник дубленки.

Подписчики Богомолова сразу же обратили внимание, что на новоиспеченном супруге Ксении Собчак нет обручального кольца. Возможно, фотосессия проходила еще до свадьбы.

Также подписчики шутили по поводу внешнего вида знаменитого театрального режиссера. Некоторые даже отметили, что похожие на него люди стоят возле магазинов, где продается алкоголь.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября. В день свадьбы невеста продемонстрировала подписчикам в Instagram обручальные кольца: украшения, выполненные часовым брендом Omega, сделаны из сплава белого и розового золота. Стоимость каждого кольца составляет более 130 тысяч рублей.