Первый канал отказался от Собчак

Первый канал не принял на работу Ксению Собчак

Первый канал удалил видео-тизер программы, которую должна была вести Ксения Собчак

Ролик с маркировкой телеканала опубликовала сама журналистка в день своей свадьбы 13 сентября. В нём присутствовал явный намёк на то, что Первый канал готовит проект с её участием.

По данным «Комсомольской правды», на данный момент промо-видео удалено со всех ресурсов Первого. Однако стало известно, что Собчак станет ведущей развлекательного шоу на платформе « Яндекс . Эфир». Причины, по которым Первый канал не стал принимать её на работу, неизвестны.