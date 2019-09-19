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Первый канал не принял на работу Ксению Собчак 

News.ru 1 час назад
Первый канал отказался от Собчак
Фото: News.ru
Первый канал удалил видео-тизер программы, которую должна была вести Ксения Собчак.
Ролик с маркировкой телеканала опубликовала сама журналистка в день своей свадьбы 13 сентября. В нём присутствовал явный намёк на то, что Первый канал готовит проект с её участием.
По данным «Комсомольской правды», на данный момент промо-видео удалено со всех ресурсов Первого. Однако стало известно, что Собчак станет ведущей развлекательного шоу на платформе «Яндекс. Эфир». Причины, по которым Первый канал не стал принимать её на работу, неизвестны.
Ранее News.ru писал о том, что православная общественность возмутилась шоу, которое телеведущая Ксения Собчак устроила из своей свадьбе с режиссёром Константином Богомоловым. В частности, как заявил протидиакон Андрей Кураев, теперь храм Вознесения Господня, где когда-то венчался поэт Александр Пушкин, будет ассоциироваться с Собчак.
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Шоу-бизнес , Андрей Кураев , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Яндекс
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