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«Верим в чудо»: россияне высказались о болезни Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
«Верим в чудо»: россияне высказались о болезни Заворотнюк
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, верят ли они в чудо относительно исцеления Анастасии Заворотнюк.
37% россиян считают, что рак — это приговор, не говоря уже о четвертой стадии этой болезни.
36% опрошенных верят в чудо. Они уверяют, что случаи исцеления бывают. По их мнению, нужно просто верить в лучшее.
27% проголосовавших не хотят верить в слухи о ее болезни до сих пор.
Всего в опросе приняли участие 11 104 человека.
Выход Анастасии Заворотнюк из комы, если она вообще в нее впадала, является добрым знаком. Об этом «Вечерней Москве» рассказал онколог Александр Братик.
В августе СМИ сообщили, что актриса больна раком головного мозга, на прошлой и в начале нынешней недели — что у нее отек мозга, пневмония и полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вчера — что ее состояние тяжелое, но она в сознании и самостоятельно дышит.
«В этой истории много домыслов», — заявил Александр Братик, среди таковых упомянув диагноз и степень серьезности положения.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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