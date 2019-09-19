«Верим в чудо»: россияне высказались о болезни Заворотнюк

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, верят ли они в чудо относительно исцеления Анастасии Заворотнюк

37% россиян считают, что рак — это приговор, не говоря уже о четвертой стадии этой болезни.

36% опрошенных верят в чудо. Они уверяют, что случаи исцеления бывают. По их мнению, нужно просто верить в лучшее.

27% проголосовавших не хотят верить в слухи о ее болезни до сих пор.

Всего в опросе приняли участие 11 104 человека.

Выход Анастасии Заворотнюк из комы, если она вообще в нее впадала, является добрым знаком. Об этом «Вечерней Москве» рассказал онколог Александр Братик.

В августе СМИ сообщили, что актриса больна раком головного мозга, на прошлой и в начале нынешней недели — что у нее отек мозга, пневмония и полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, вчера — что ее состояние тяжелое, но она в сознании и самостоятельно дышит.

«В этой истории много домыслов», — заявил Александр Братик, среди таковых упомянув диагноз и степень серьезности положения.